Врача из Южноуральска наказали за «отмазку» призывника

18 Сент. 08:59 2018-09-18T09:00:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед законом отвечала хирург детской поликлиники Южноуральска. Взрослому парню она написала диагноз, с которым не берут в армию. Однако медкомиссия военных опровергла заболевание. Тут-то и выяснилось, что врач сделала это за взятку.

Началось следствие. Выяснили, что в весной 2017 года хирург договорилась с родителями старшеклассника, что за 5 000 руб. напишет ему ложное медзаключение. Это тянет на две статьи УК: служебный подлог и мелкая взятка.

— Вину она признала, сотрудничала со следствием. Ей назначен штраф в 15 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.