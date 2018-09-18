Врача из Южноуральска наказали за «отмазку» призывника
Перед законом отвечала хирург детской поликлиники Южноуральска. Взрослому парню она написала диагноз, с которым не берут в армию. Однако медкомиссия военных опровергла заболевание. Тут-то и выяснилось, что врач сделала это за взятку.
Началось следствие. Выяснили, что в весной 2017 года хирург договорилась с родителями старшеклассника, что за 5 000 руб. напишет ему ложное медзаключение. Это тянет на две статьи УК: служебный подлог и мелкая взятка.
— Вину она признала, сотрудничала со следствием. Ей назначен штраф в 15 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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