Житель Челябинска торговал гаджетами для автоворов

18 Сент. 09:10 2018-09-18T09:10:39+03:00

Изменить размер текста: A A

34-летний челябинец работал инженером и подрабатывал продажей «код-грабберов». Это устройство считывает импульс сигнализации. Его используют автоворы, чтобы перехватить сигнал и далее вскрыть машину. Гаджет продавец выставил в на продажу в соцсетях за 15 000 руб.

Под видом покупателя на встречу пришел оперативник. Когда стороны ударили по рукам, к ним присоединились полицейские.

— «Код-граббер» числится средством негласного получения информации. Продажа таких устройств без лицензии запрещена. Свою вину он признал и раскаялся. Его оштрафовали на 25 000 руб., — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.