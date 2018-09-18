2018-09-18T09:10:39+03:00
Происшествия

Житель Челябинска торговал гаджетами для автоворов

Под видом покупателя на встречу пришли оперативники
Андрей АБРАМОВ
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За устройство он просил 15 тыс. руб. Фото: Алексей МАТВЕЕВЗа устройство он просил 15 тыс. руб. Фото: Алексей МАТВЕЕВ
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34-летний челябинец работал инженером и подрабатывал продажей «код-грабберов». Это устройство считывает импульс сигнализации. Его используют автоворы, чтобы перехватить сигнал и далее вскрыть машину. Гаджет продавец выставил в на продажу в соцсетях за 15 000 руб.

Под видом покупателя на встречу пришел оперативник. Когда стороны ударили по рукам, к ним присоединились полицейские.

— «Код-граббер» числится средством негласного получения информации. Продажа таких устройств без лицензии запрещена. Свою вину он признал и раскаялся. Его оштрафовали на 25 000 руб., — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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