2018-09-18T09:25:56+03:00
Происшествия

Таксист в неравном бою одолел двух угонщиков в Магнитогорске

Мужикам теперь грозит приличный срок в колонии
Андрей АБРАМОВ
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Таксист смог отбиться от нападавших. Фото: Иван МАКЕЕВТаксист смог отбиться от нападавших. Фото: Иван МАКЕЕВ
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Ночью 18 июня два жителя Магнитогорска выпили и заказали такси. Доехали до адреса и уже у самого подъезда накинулись на водителя. Один душил его шнурком от куртки, а второй держал руки и пытался отобрать ключи. Однако шофер оказался крепким и отбился от нападавших.

Водитель сумел выбежать из авто, но ключи у него забрали. Клиенты пытались завести машину и уехать, но зажигание никак не срабатывало. Тогда один из нападавших дал деру. Второй уйти не смог. Шофер схватил его и задержал до приезда полиции.

— Обвиняемым 31 и 32 года. За попытку угона с применением опасного насилия им грозит до 12 лет колонии. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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