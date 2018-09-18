Таксист в неравном бою одолел двух угонщиков в Магнитогорске

18 Сент. 09:22 2018-09-18T09:25:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 18 июня два жителя Магнитогорска выпили и заказали такси. Доехали до адреса и уже у самого подъезда накинулись на водителя. Один душил его шнурком от куртки, а второй держал руки и пытался отобрать ключи. Однако шофер оказался крепким и отбился от нападавших.

Водитель сумел выбежать из авто, но ключи у него забрали. Клиенты пытались завести машину и уехать, но зажигание никак не срабатывало. Тогда один из нападавших дал деру. Второй уйти не смог. Шофер схватил его и задержал до приезда полиции.

— Обвиняемым 31 и 32 года. За попытку угона с применением опасного насилия им грозит до 12 лет колонии. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.