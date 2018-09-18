2018-09-18T15:59:06+03:00
Общество

Переехать в Челябинск: москвичи готовы бросить все и рвануть на Южный Урал

«Комсомолка» узнала, при каких условиях жители столицы рассматривают переезд в провинцию
Ольга АНТОНОВА
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Москвичи готовы переехать в Челябинск ради большой зарплаты. Фото: архив "КП".Москвичи готовы переехать в Челябинск ради большой зарплаты. Фото: архив "КП".
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«Сяду в самолет и уеду… в Челябинск!». Наверное, так говорят ищущие работу по стране. Между прочим, сменить место жительства ради интересной работы и солидной зарплаты готов каждый четвертый житель нашей страны. Аналитики HeadHunter заинтересовались: из каких городов хотели бы переехать ищущие работу в Челябинскую область. Их условие — гарантия трудоустройства.

Итак, на Южный Урал готовы перебраться жители Екатеринбурга (11,1%), Москвы (10,1%), Уфы (6,2%), Кургана (4,3%) и Санкт-Петербурга (3,6%). Зарплатные запросы москвичей самые высокие — в среднем, 100 тыс руб в месяц. Жители Екатеринбурга заявляют о 65 тыс руб, Уфы — 55 тыс руб.

Челябинская область не вошла в ТОП регионов, привлекательных для переезда. Однако, в УрФО мы занимаем пятое место: о готовность переехать на Южный Урал готовы переехать шесть тыс соискателей со всей страны. Работу у нас ищут те, кто разместил свое резюме в отраслях «Производство», «Топ-менеджмент», «IT, телеком», «Строительство».

Самые популярные для переезда регионы: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Новосибирская область, республика Татарстан.

Куда готовы перебраться челябинцы? По данным аналитиков HeadHunter, в ТОПе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар. Ради новой работы малую родину готовы покинуть 28% горожан.

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