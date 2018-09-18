2018-09-18T09:41:26+03:00
Происшествия

Следователя избили за плохие новости в Челябинской области

Он хотел вручить повестку на допрос, а получил порцию оскорблений и кулаком в грудь
Андрей АБРАМОВ
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За помехи следствию и нападение на сотрудника СК есть специальные уголовные статьи. Фото: Олег ЗОЛОТОЗа помехи следствию и нападение на сотрудника СК есть специальные уголовные статьи. Фото: Олег ЗОЛОТО
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В марте 2018 года следователь из Верхнего Уфалея приехал в Нязепетровск. Здесь живет подозреваемый, которому предназначалась повестка на допрос. Сотруднику в доме не обрадовались и стали хамить. А затем друг подозреваемого встал грудью на защиту товарища.

— Он встал перед следователем, грубо обращался нему, провоцировал на конфликт, стал заявлять о незаконности действий, некомпетентности сотрудника. Требовал покинуть дом, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После этого хам пустил в ход руки и два раза ударил сыщика в грудь. Так за несколько минут он стал фигурантом трех уголовных дел: за воспрепятствование расследованию, насилии над следователем и оскорблении представителя власти. Ему грозит до пяти лет колонии. Дело передали в Нязепетровский райсуд.

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