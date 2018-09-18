2018-09-18T09:59:57+03:00
Общество

Полиция проверит школу в Челябинске, где устраивали поборы

Родителей обязали делать школу лучше «путем привлечения денежных средств»
Андрей АБРАМОВ
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Поборами в школе №13 занялась прокуратура и полиция.Поборами в школе №13 занялась прокуратура и полиция.
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Родители первоклашек рассказали журналистам, как этим летом хотели отдать детей в школу №13. При приеме документов, замдиректора и члены родительского комитета предложили новичкам сделать добровольный взнос от 3,5 до 15 тыс. руб. Этой информацией заинтересовалась прокуратура.

В итоге факты подтвердились. Причем в школе есть вся отчетность о внебюджетных поступлениях: куда и сколько потратили добровольных взносов. Гласность, это, конечно, хорошо, но сам факт просьб оказать помощь школе нарушает принцип доступности и бесплатности образования.

— Оценку действиям должностных лиц школы теперь даст полиция. Все материалы мы передали в МВД. В комитет образования Челябинска отправили представление, чтобы привлекли к ответственности руководство школы и следили, чтобы нарушений больше не было, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кстати, ревизоров смутил и один из внутришкольных документов. Это положение родительского комитета. Там сказано, что представители учеников обязаны улучшать школу «путем привлечения денежных средств». Прокуратура потребовала убрать этот пункт.

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