Житель Челябинска пытался перекинуть в колонию 40 мобильников
К стенам СИЗО №1 на Российской пришел мужчина. В руках нес сверток, туго затянутый скотчем в несколько пакетов. Только он собирался запульнуть посылку через забор, как его задержали караульные.
В свертке он принес 40 мобильных телефонов. В основном, это кнопочные трубки, но были и пару смартфонов. Также в посылке лежали 14 симок, наушники и аккумуляторы для сотовых.
— Нарушитель задержан, теперь ему грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей, — рассказали в пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.
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