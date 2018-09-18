Житель Челябинска пытался перекинуть в колонию 40 мобильников

18 Сент. 11:05 2018-09-18T11:06:55+03:00

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К стенам СИЗО №1 на Российской пришел мужчина. В руках нес сверток, туго затянутый скотчем в несколько пакетов. Только он собирался запульнуть посылку через забор, как его задержали караульные.

В свертке он принес 40 мобильных телефонов. В основном, это кнопочные трубки, но были и пару смартфонов. Также в посылке лежали 14 симок, наушники и аккумуляторы для сотовых.

— Нарушитель задержан, теперь ему грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей, — рассказали в пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

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