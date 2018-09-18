2018-09-18T11:23:02+03:00
Общество

Работники ЧМК рассказали первоклассникам о профессии металлурга

На стенде комбината ребята увидели действующие модели домны, электросталеплавильной печи и прокатного стана
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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») принял участие в «Параде первоклассников», посвященном Дню рождения столицы Южного Урала.

Традиционно мероприятие проходило в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. На стендах были представлены фотографии детей с рассказами о том, кем хочет стать ребенок в будущем. Главным мероприятием стал праздник профессий, в ходе которого десятки челябинских предприятий разных отраслей рассказали детям о своей работе.

На стенде ЧМК ребята увидели действующие модели домны, электросталеплавильной печи и прокатного стана. Активисты Совета молодежи рассказали детям о профессиях металлургической отрасли и их значении в жизни современного человека. Популярностью у детей пользовались кроссворды и раскраски на металлургическую тематику.

«На «Параде первоклассников» ребята узнали, какие предприятия есть в Челябинске и какие профессии на них представлены, чем они интересны. Мы постарались показать детям красоту металлургии, ее значимость для нашего города и всей страны», — прокомментировал начальник управления персоналом ПАО «ЧМК» Алексей Баканов.

Сам комбинат ведет профориентационную работу со школьниками на постоянной основе. Среди мероприятий — творческий конкурс «Металлургия глазами поколения Next», праздник День первоклассника, экскурсии в музей истории ЧМК, интеллектуальный турнир брейн-ринг для школьников Металлургического района и многое другое.

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