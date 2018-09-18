В Варненском районе перезахоронят останки героя

18 Сент. 13:24 2018-09-18T13:24:06+03:00

Теперь герой Федор Костомаров упокоится на родной земле. Фото: пресс-служба образования и науки Челябинской области.

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В селе Алексеевка Варненского района 20 сентября торжественно перезахоронят останки уроженца села, лейтенанта Федора Костомарова.

Лейтенант Костомаров пропал без вести в 1942 году, в боях за Сталинград. Он командовал стрелковой ротой. 76 лет родные ничего не знали о его судьбе.

Останки бойца обнаружили участники экспедиции Всероссийской «Вахты памяти». Уроженца Варненского района опознали по медальону. Останки передали в региональное отделение «Поисковое движение России».

К слову, для губернатора Бориса Дубровского и его команды участие региона в«Вахте памяти» — вопрос принципиальный. Каждый год Дубровский встречается с ребятами-поисковиками.

На одной из встреч губернатор сказал:

— Поисковому движению на Южном Урале исполнилось четверть века. Установлены сотни имен погибших воинов. Героям отданы последние почести. Каждый четвертый южноуралец, ушедший на фронт, не вернулся домой. Наш долг — увековечить память о подвиге. Восстановить историческую правду. Назвать всех героев поименно. Поисковые отряды играют в этом ведущую роль. Они объединяют сотни молодых людей, которые чтят и берегут память о поколении победителей. Будем продолжать эту важную и кропотливую работу.