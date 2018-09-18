В Копейске задержали напугавшего людей эксгибициониста с ножом

18 Сент. 16:50 2018-09-18T16:50:32+03:00

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Жители поселка Горняк, что находится в черте Челябинска, ополчились в социальных сетях против местного жителя, который годами пугает людей недозволительным поведением.

Мужчина часто оголяется прямо на людях, а на днях бегал за земляками с ножом и измазал краской стены одного дома. Говорят, что в квартире у странного типа много фотографий чужих детей. Люди боятся, что кто-нибудь может стать жертвой опасного типа. Они требуют найти нездоровому горожанину опекуна или определить его в специальный интернат.

— На данный момент мужчина установлен, доставлен в отдел полиции, на него составили протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил ему арест. Информацией заинтересовался Следственный комитет, все материалы направлены туда, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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