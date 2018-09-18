2018-09-18T20:40:55+03:00
Общество

Охотники за цветным металлом чуть было не взорвали газопровод в Челябинской области

Расхитители унесли 53 латунных гайки
Лидия ПЕСКОВА
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Жилые дома пришлось отключить от газовой трубы.Жилые дома пришлось отключить от газовой трубы.Фото: Алексей ФОКИН
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Во вторник вечером, 17 сентября, на пульт диспетчера поступило сообщение о пропаже прижимных гаек при входе газопровода в подъезды нескольких жилых домов поселка Новогорный, сообщает пресс-служба компании «Газпром газораспределение Челябинск».

Пятьдесят три латунных гайки стали добычей охотников за цветным металлом.

— Для устранения угрозы утечки газа и взрыва были в срочном порядке перекрыты запорные устройства на распределительном газопроводе. В зону отключения попали 15 многоквартирных домов, 1274 квартиры, — замечают в пресс-службе.

На место инцидента вызвана полиция, злоумышленников уже ищут.

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