Угрозы в адрес челябинского журналиста проверит Следственный комитет

18 Сент. 21:02 2018-09-18T21:03:22+03:00

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Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области проведет проверку по факту угроз, поступивших в адрес челябинского журналиста Дмитрия Моргулеса, сообщает пресс-служба ведомства.

— Заявление получено. Решение по нему будет принято в соответствии с действующим законодательством, — говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, сегодня утром, 18 сентября, Дмитрий пожаловался в социальных сетях на телефонные угрозы незнакомого человека, который, якобы, посоветовал Моргулесу не писать про известного в области человека, иначе нашего коллегу ждет физическая расправа.