2018-09-19T04:37:21+03:00
Общество

Фирменные часы ХК «Трактор» появились в одном из скверов Челябинска

Время они показывают лишь в ясный день
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Посмотреть на часы можно в сквере на Воровского. Фото: Данил ШмыгинПосмотреть на часы можно в сквере на Воровского. Фото: Данил Шмыгин
Изменить размер текста:

18 сентября в Челябинске открыли новый арт-объект. Это солнечные часы, выполненные в стилистике хоккейного клуба «Трактор». Выложили их из плитки. Посмотреть на часы можно в сквере на Воровского у «Урала».

Кроме цифр, на часах размечены времена года. Нужно встать на плитку с соответствующей надписью и если погода будет благоволить вам, то узнаете время. Однако есть одно «но»:

— Истинный солнечный час укажет ваша тень. Как будет солнышко — добро пожаловать! — написал на своей странице в соцсети автор проекта Данил Шмыгин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью