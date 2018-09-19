Фирменные часы ХК «Трактор» появились в одном из скверов Челябинска
18 сентября в Челябинске открыли новый арт-объект. Это солнечные часы, выполненные в стилистике хоккейного клуба «Трактор». Выложили их из плитки. Посмотреть на часы можно в сквере на Воровского у «Урала».
Кроме цифр, на часах размечены времена года. Нужно встать на плитку с соответствующей надписью и если погода будет благоволить вам, то узнаете время. Однако есть одно «но»:
— Истинный солнечный час укажет ваша тень. Как будет солнышко — добро пожаловать! — написал на своей странице в соцсети автор проекта Данил Шмыгин.
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