Фирменные часы ХК «Трактор» появились в одном из скверов Челябинска

19 Сент. 04:36 2018-09-19T04:37:21+03:00

Посмотреть на часы можно в сквере на Воровского. Фото: Данил Шмыгин

Время они показывают лишь в ясный день

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18 сентября в Челябинске открыли новый арт-объект. Это солнечные часы, выполненные в стилистике хоккейного клуба «Трактор». Выложили их из плитки. Посмотреть на часы можно в сквере на Воровского у «Урала».

Кроме цифр, на часах размечены времена года. Нужно встать на плитку с соответствующей надписью и если погода будет благоволить вам, то узнаете время. Однако есть одно «но»:

— Истинный солнечный час укажет ваша тень. Как будет солнышко — добро пожаловать! — написал на своей странице в соцсети автор проекта Данил Шмыгин.

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