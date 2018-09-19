Высокая мода по-челябински: горожан удивил мужчина на каблуках

19 Сент. 04:38 2018-09-19T04:40:41+03:00

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Такое можно увидеть, пожалуй, только на подиумах Милана и улицах Челябинска. Туфли на высоком каблуке в сочетании с кожаной курткой в стиле оверсайз... на мужчине. Образ дополняет длинное черное платье. Фото выложили в Интернет.

— Вот такого типа встретил с жесткого похмелья. Не знаю, как забыть, так что делюсь, — подписал снимки пользователи соцсети с ником 74viKent.

Конкуренцию каблучкам челябинца составят шпильки девушки, чье фото выложили в интернет-паблике Магнитогорска. Ну и сочетание мини-шортиков с курткой многим «в глаз попало».

"Ты на понтах, я на каблуках". Фото: vk.com/vkmgn

— Прикид не лучший, зато ноги красивые. Да и вообще, кому какое дело, как одеты другие. Не голышом же по городу разгуливают. А с нашей погодой, когда утром холод, а днем лето, этот прикид не кажется удивительным, — прокомментировала Александра Небожина

— Джинсы с каблуками и платье с кедами. Раньше это было признаком безвкусицы, а сейчас — мировая мода, — написал Гор Степанян.

— Чего удивляться? Вспомните моду начала 90-х: «мятый» спортивный костюм по бартеру и туфли на каблуке, — высказался Влад Газинский.

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