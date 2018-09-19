2018-09-19T08:32:00+03:00
Общество

Оригинальный способ заработать: челябинка мастерит за других поделки для садика и школы

Вариант для занятых и криворуких родителей!
Ирина КАРЕЛИНА
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Автор рисунка и фото: Мария ПустовитАвтор рисунка и фото: Мария Пустовит
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Начало учебного года подсказало челябинке Марие интересную идею. Чего скрывать, осенние поделки из даров природы на многих навевают тоску. Вот так придешь с работы уставший, а ребенок: «Мама, папа, завтра в садик (школу) нужно сделать домик из шишек».

— Дорогие мамы Челябинска! Детям задают на дом делать различные поделки, рисовать рисунки, а времени у многих не хватает. Рисую и мастерю на любые темы. Обращайтесь, — написала Мария.

Не каждый может смастерить такое своими руками. Автор поделки и фото: Мария Пустовит

Не каждый может смастерить такое своими руками. Автор поделки и фото: Мария Пустовит

Мы узнали: стоимость такого хендмейда начинается от 350 рублей. Зависит от сложности и размера поделки. К примеру, домик, как на картинке, обойдется в 600 рублей, а рисунок — по минимальной цене.

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