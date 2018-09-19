В Челябинской области «неизвестный психопат» работает в такси под чужим именем

19 Сент. 06:17 2018-09-19T06:17:15+03:00

Пока один таксист спал, другой - неизвестный - работал под его именем Фото: Евгения ГУСЕВА

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Вот вам новый сюжет для фильма «Пока ты спал». Основанный на реальных событиях. Жительница Магнитогорска прокатилась в такси так, что коленки затряслись. С ее слов, водитель хамил, матерился, всю дорогу смотрел в телефон, останавливался пообщаться со знакомым, ехал не в ту сторону, содрал деньги за ожидание, которого не было. А потом еще и чуть не задавил клиентку, вышедшую из машины на дрожащих ногах.

— Впервые с таким сталкиваюсь! Помимо неадекватного поведения отмечу, что водитель выглядел нездоровым: дергался, нервничал... — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте» Кристина Лисовская.

Девушка выложила скриншот информации о поездки с фамилией таксиста. Среди подписчиков группы оказалась его супруга.

— Быть такого не может, так как указанный водитель в то самое время спал дома, — написала она.

Вот это поворот! Как выяснилось, данные водителя действительно были указаны неверно.

— То есть под чужим именем в такси все это время ездил какой-то неизвестный психопат на служебной машине. Муж позвонил ему по указанному номеру телефона, но тот отказался представляться и бросил трубку! — возмутилась Кристина.

К расследованию подключилась администрация службы такси.

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