2018-09-19T06:17:15+03:00
Общество

В Челябинской области «неизвестный психопат» работает в такси под чужим именем

Детективная история шокировала соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Пока один таксист спал, другой - неизвестный - работал под его именемПока один таксист спал, другой - неизвестный - работал под его именемФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Вот вам новый сюжет для фильма «Пока ты спал». Основанный на реальных событиях. Жительница Магнитогорска прокатилась в такси так, что коленки затряслись. С ее слов, водитель хамил, матерился, всю дорогу смотрел в телефон, останавливался пообщаться со знакомым, ехал не в ту сторону, содрал деньги за ожидание, которого не было. А потом еще и чуть не задавил клиентку, вышедшую из машины на дрожащих ногах.

— Впервые с таким сталкиваюсь! Помимо неадекватного поведения отмечу, что водитель выглядел нездоровым: дергался, нервничал... — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте» Кристина Лисовская.

Девушка выложила скриншот информации о поездки с фамилией таксиста. Среди подписчиков группы оказалась его супруга.

— Быть такого не может, так как указанный водитель в то самое время спал дома, — написала она.

Вот это поворот! Как выяснилось, данные водителя действительно были указаны неверно.

— То есть под чужим именем в такси все это время ездил какой-то неизвестный психопат на служебной машине. Муж позвонил ему по указанному номеру телефона, но тот отказался представляться и бросил трубку! — возмутилась Кристина.

К расследованию подключилась администрация службы такси.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью