Жительница Челябинска откопала из-под земли живых щенков

19 Сент. 06:27 2018-09-19T09:46:53+03:00

Девушка откармливает животных и ищет им новый дом

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Жительница Челябинска Елена Денисова спасла пятерых щенков. Вечером 16 сентября она искала своего кота по улицам садового товарищества. Проходя мимо кустов, услышала визг.

— Подумала, коты дерутся. Звала «кис-кис» и не видела откуда крики. Развернулась и пошла назад. Но сделав шаг, остановилась как вкопанная. Крики исходили прямо подо мной из-под земли! — рассказывает девушка.

Тогда Елена стала руками разгребать мокрую землю, а там — погребенные заживо щенки. Очевидно, что им несколько дней отроду.

— Пять замерзших, почти не двигающихся, но орущих щенков какой-то крупной породы. Сейчас опасности их жизням нет, кушают каждый час, спят, бодрые, — поделилась спасительница.

Челябинка ищет щенятам дом.

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