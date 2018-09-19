В селах Южного Урала ведут прием выездные бригады медиков

19 Сент. 07:39 2018-09-19T07:39:58+03:00

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Уже известен график приемов на сентябрь и октябрь. На селе специализированные бригады ведущих областных больниц работают по поручению губернатора Бориса Дубровского. График выездных бригад медиков на сентябрь-октябрь 2018 года уже известен. За это время врачи проконсультируют жителей 12 районов региона.

В сентябре, на заседании Совета муниципальных образований, Дубровский вместе с главами принял решение организовать дополнительные выезды врачей-специалистов в отдаленные территории.

— Жители отдаленных деревень области зачастую не могут попасть к узким специалистам, в том числе из-за удаленности территорий, из-за отсутствия в местных больницах и поликлиниках таких специалистов. Поэтому мы должны обеспечить доступ к таким врачам с помощью мобильных бригад. Опыт выездных форм работы у нас есть — в области не первый год оказывается плановая лечебно-консультативная медицинская помощь с использованием мобильных комплексов. Надо практику расширять. Медицина должна стать доступнее для жителя каждого села, — сказал Дубровский.