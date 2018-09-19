Прокуратура проверяет детсады в Магнитогорске после побегов малышей
4 и 6 сентября из детсадов Магнитогорска сбежали воспитанники. Первый мальчуган ушел за территорию во время утренней прогулки. Ему всего два года. К счастью, его заметила и приютила добрая женщина. Позже она написала пост в соцсетях, что нашла ребенка и мальчика забрали.
Из другого садика вечером ушел пятилетний воспитанник. На беспризорного кроху обратили внимание люди на остановке. По каждому случаю прокуратура устроила проверку и постановила директорам садиков наказать ответственных.
— Также на заведующих завели административное дело. Их сейчас рассматривают в суде, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Директорам грозит штраф до 30 000 руб.
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