Прокуратура проверяет детсады в Магнитогорске после побегов малышей

19 Сент. 07:50 2018-09-19T09:04:42+03:00

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4 и 6 сентября из детсадов Магнитогорска сбежали воспитанники. Первый мальчуган ушел за территорию во время утренней прогулки. Ему всего два года. К счастью, его заметила и приютила добрая женщина. Позже она написала пост в соцсетях, что нашла ребенка и мальчика забрали.

Из другого садика вечером ушел пятилетний воспитанник. На беспризорного кроху обратили внимание люди на остановке. По каждому случаю прокуратура устроила проверку и постановила директорам садиков наказать ответственных.

— Также на заведующих завели административное дело. Их сейчас рассматривают в суде, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Директорам грозит штраф до 30 000 руб.

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