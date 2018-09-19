2018-09-19T07:59:56+03:00
Происшествия

Жители Челябинска подделывали паспорта и получали по ним кредиты

Так они назанимали более 800 тысяч рублей
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вскоре перед судом будет отвечать 30-летний челябинец. Вместе с подельниками он обманывал банки. Находили паспорта, чаще всего у бродяг, вклеивали в них свое фото и шли в банк. Там брали небольшие кредиты.

Аферы продолжались два года. Кроме паспортов, аферисты подделывали справки с работы и выступали поручителями друг друга по кредитам. Известно минимум десять банков, которые выдали компании 820 000 руб.

— Один из участников группы пошел на сделку со следствием, поэтому его будут судить отдельно. Он может рассчитывать на смягчение приговора, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За мошенничество челябинцу грозит до 10 лет колонии. Дело его подельников также рассматривают в суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью