Жители Челябинска подделывали паспорта и получали по ним кредиты
Вскоре перед судом будет отвечать 30-летний челябинец. Вместе с подельниками он обманывал банки. Находили паспорта, чаще всего у бродяг, вклеивали в них свое фото и шли в банк. Там брали небольшие кредиты.
Аферы продолжались два года. Кроме паспортов, аферисты подделывали справки с работы и выступали поручителями друг друга по кредитам. Известно минимум десять банков, которые выдали компании 820 000 руб.
— Один из участников группы пошел на сделку со следствием, поэтому его будут судить отдельно. Он может рассчитывать на смягчение приговора, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
За мошенничество челябинцу грозит до 10 лет колонии. Дело его подельников также рассматривают в суде.
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