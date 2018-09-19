В центре Челябинска парень демонстрировал свастику на День города

19 Сент. 08:07 2018-09-19T08:07:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел на Кировке 9 сентября. Тогда в Челябинске отмечали День города. Во время массовых гуляний один из горожан выставил на обозрение улицы эмблему СС — нацисткую свастику.

В прокуратуре не уточняют, было ли изображение нарисовано на плакате или это атрибут одежды. Известно, что в тот день кроме Дня города в центре Челябинска был несанкционированный митинг. На парня завели административное дело.

— В Российской Федерации запрещается использовать в любой форме нацистскую символики как оскорбляющую народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Суд выписал молодому человеку штраф в 2 000 руб., — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.