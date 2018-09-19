Шесть человек пострадали на пожаре в Карталах

19 Сент. 08:32 2018-09-19T08:32:33+03:00

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Около двух часов ночи спасателям поселка Локомотивный пришел вызов. Горел частный дом в Карталах, что находятся по соседству. Когда экстренные службы примчались, жители уже выбрались на улицу.

Известно, что очаг возгорания был в гараже. Предположительно, замкнула проводка. Из-за ветра пламя перекинулось на дом, а затем и на соседскую избу.

— Пострадали шесть человек, но после осмотра медиками, от госпитализации отказались. Второй дом удалось отстоять, а вот первый — выгорел, — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

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