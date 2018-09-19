Шесть человек пострадали на пожаре в Карталах
Около двух часов ночи спасателям поселка Локомотивный пришел вызов. Горел частный дом в Карталах, что находятся по соседству. Когда экстренные службы примчались, жители уже выбрались на улицу.
Известно, что очаг возгорания был в гараже. Предположительно, замкнула проводка. Из-за ветра пламя перекинулось на дом, а затем и на соседскую избу.
— Пострадали шесть человек, но после осмотра медиками, от госпитализации отказались. Второй дом удалось отстоять, а вот первый — выгорел, — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
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