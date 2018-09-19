Пять человек пострадали на трассе «Иртыш» в Курганской области
А две машины теперь больше похожи на груду железа
Фото: УГИБДД УМВД России по Курганской области.
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Авария случилась во вторник, 18 сентября. В Лебяжьевском районе не поделили дорогу «ГАЗ Луидор» и «Нива Шевроле». На больничной койке — пять человек, сообщает УГИБДД УМВД России по Курганской области.
— При развороте на 349-м километре трассы «Иртыш» 61-летний водитель «Нивы» столкнулся с автомобилем «ГАЗ Луидор», которым управлял 56-летний мужчина, — говорят в ведомстве.
УГИБДД УМВД России по Курганской области.
Виновник аварии устанавливается.
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