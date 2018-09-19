Пять человек пострадали на трассе «Иртыш» в Курганской области

19 Сент. 10:20 2018-09-19T12:46:27+03:00

А две машины теперь больше похожи на груду железа

Изменить размер текста: A A

Авария случилась во вторник, 18 сентября. В Лебяжьевском районе не поделили дорогу «ГАЗ Луидор» и «Нива Шевроле». На больничной койке — пять человек, сообщает УГИБДД УМВД России по Курганской области.

— При развороте на 349-м километре трассы «Иртыш» 61-летний водитель «Нивы» столкнулся с автомобилем «ГАЗ Луидор», которым управлял 56-летний мужчина, — говорят в ведомстве.

УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Виновник аварии устанавливается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.