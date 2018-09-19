Медведица с медвежонком попали в видеоловушку в Челябинской области

19 Сент. 10:56 2018-09-19T12:05:48+03:00

Судя по записям, косолапые приходили в «столовую» почти каждый день в течение двух недель. Фото: кадр с видео.

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Медведицу с детенышем поймал объектив камеры, установленной на территории охотхозяйства под Катав-Ивановском. На кадрах видно, как они осторожно подходят к кормушке и лакомятся едой, оставленной охотниками. Судя по записям, косолапые приходили в «столовую» почти каждый день в течение двух недель.

— Камера установлена примерно в 20 километрах от города, на одном из кормовых полей, где устроен привад. Это специальное место, куда подкладывается корм для приманки медведей, чтобы потом их могли застрелить охотники, купившие лицензию. На территории охотхозяйства установлены три таких привады, — рассказал председатель правления Катав-Ивановского районного общества охотников и рыболовов Анатолий Дедилов.

Егеря уже готовились к спецрейду, чтобы отпугнуть медведицу с медвежонком, потому что на них охотиться нельзя. Но, видимо, животных напугало недавнее землетрясение, они где-то спрятались и на приваде больше не появлялись.

Для зверя этот год выдался благоприятным, потому что сытый: в лесу богатый урожай ягод и другой пищи. Сезон охоты в Челябинской области будет идти до 30 ноября.

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