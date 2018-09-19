В основание небоскреба на набережной Челябинска заливают бетон

19 Сент. 11:43 2018-09-19T11:43:59+03:00

Губернатор на стройплощадке общественно-делового центра за цирком. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский проверил ход строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС

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Глава региона Борис Дубровский посетил стройплощадки основные объектов к саммитам ШОС и БРИКС — общественно-делового центра на набережной за цирком и конгресс-холла «Таганай» по ул. Труда.

Как сообщил директор компании-застройщика конгресс-холла на ул. Труда Алексей Наговицын, каркас здания, где пройдут основные мероприятия саммитов-2020 завершен. Строители устанавливают кровлю.

— За август смонтировали перекрытия большого конференц-зала, кровля почти смонтирована, планируем начать возводить внутренние стены зала. Параллельно этому идет монтаж металлоконструкций (300 т смонтировали за август), монтаж каркаса, установка внутренних лестниц — их много. В ближайшее время планируется приступить к установке фасадов, — пояснил Наговицын.

Затем глава региона осмотрел стройплощадку общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Как доложил Борису Дубровскому гендиректор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий, строительство идет активно. Приступили к пробной заливке бетона на набережной.

Губернатор дал поручение по благоустройству набережной со стороны областной филармонии.

— У зданий филармонии и картинной галереи есть свой стиль, который, конечно, стоит сохранить. При этом фасады нуждаются в обновлении. По возможности, надо открыть пространство, а прилегающую территорию берега реки благоустроить, — подчеркнул Дубровский.

ОДЦ — это здание в 37 этажей площадью 110 тыс кв.м. Небоскреб обещают сдать к саммитам.