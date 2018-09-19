Опера «Евгений Онегин» Челябинского театра оперы и балета отправилась на московский фестиваль

19 Сент. 11:49 2018-09-19T11:49:56+03:00

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Челябинский театр оперы и балета отправился в Москву для участия в III Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку».

В столицу коллектив везет оригинальную трактовку оперы «Евгений Онегин». Челябинскому театру выпала честь открывать фестиваль. 18 сентября труппа выступит на площадке «Геликон-Опера».

Премьера оперы «Евгений Онегин» в Челябинске состоялась два года назад, в апреле 2016 года. Легендарное произведение П. И. Чайковского поставили совместными усилиями интернациональной творческой группы, куда вошли представители Польши, Италии и России. Постановка получила большой резонанс у публики. 8 сентября «Евгений Онегин» открыл 63-й театральный сезон в Челябинском театре оперы и балета.

— Наш театр выходит на столичную сцену, это не может не радовать. В будущем году в рамках соглашения, подписанного губернатором Борисом Дубровским с директором Большого театра Владимиром Уриным, челябинская труппа выступит на главной сцене страны — в Большом театре. На моей памяти подобных прецедентов еще не было. Пожелаем театру удачи», — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.