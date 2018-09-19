2018-09-19T11:49:56+03:00
Общество

Опера «Евгений Онегин» Челябинского театра оперы и балета отправилась на московский фестиваль

Наш театр выходит на столичный уровень
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинский театр оперы и балета отправился в Москву для участия в III Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку».

В столицу коллектив везет оригинальную трактовку оперы «Евгений Онегин». Челябинскому театру выпала честь открывать фестиваль. 18 сентября труппа выступит на площадке «Геликон-Опера».

Премьера оперы «Евгений Онегин» в Челябинске состоялась два года назад, в апреле 2016 года. Легендарное произведение П. И. Чайковского поставили совместными усилиями интернациональной творческой группы, куда вошли представители Польши, Италии и России. Постановка получила большой резонанс у публики. 8 сентября «Евгений Онегин» открыл 63-й театральный сезон в Челябинском театре оперы и балета.

— Наш театр выходит на столичную сцену, это не может не радовать. В будущем году в рамках соглашения, подписанного губернатором Борисом Дубровским с директором Большого театра Владимиром Уриным, челябинская труппа выступит на главной сцене страны — в Большом театре. На моей памяти подобных прецедентов еще не было. Пожелаем театру удачи», — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью