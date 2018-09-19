2018-09-19T12:51:21+03:00
Общество

Три гостиницы Челябинска впервые получили «звезды»

Звездный статус им обозначили на три года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Звездность гостиницы гарантирует качество ее услуг.Звездность гостиницы гарантирует качество ее услуг.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Отели «Аврора», «Маркштадт» и Smolinopark получили свеженькие свидетельства о прохождении классификации. Говоря проще, Smolinopark и «Маркштадт» теперь имеют категорию «четыре звезды»,отель «Аврора» — «три звезды», сообщает Центр развития туризма Челябинской области.

— Эксперты выборочно проверили несколько номеров различной категории и оценили в них буквально все: от количества и размера полотенец до наличия потолочного светильника или телефонной трубки в ванной комнате, — говорят в Центре.

Каждое из свидетельств действует в течение трех лет, потом звездность отелей придется подтверждать снова.

Кстати, с 3 июля 2018 года все гостиницы Южного Урала, которые имеют звездность, освобождены от налога на имущество до конца 2024 года. Такая мера должна стимулировать развитие сферы гостеприимства в преддверии саммитов ШОС и БРИКС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью