Три гостиницы Челябинска впервые получили «звезды»

19 Сент. 12:42 2018-09-19T12:51:21+03:00

Звездный статус им обозначили на три года

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Отели «Аврора», «Маркштадт» и Smolinopark получили свеженькие свидетельства о прохождении классификации. Говоря проще, Smolinopark и «Маркштадт» теперь имеют категорию «четыре звезды»,отель «Аврора» — «три звезды», сообщает Центр развития туризма Челябинской области.

— Эксперты выборочно проверили несколько номеров различной категории и оценили в них буквально все: от количества и размера полотенец до наличия потолочного светильника или телефонной трубки в ванной комнате, — говорят в Центре.

Каждое из свидетельств действует в течение трех лет, потом звездность отелей придется подтверждать снова.

Кстати, с 3 июля 2018 года все гостиницы Южного Урала, которые имеют звездность, освобождены от налога на имущество до конца 2024 года. Такая мера должна стимулировать развитие сферы гостеприимства в преддверии саммитов ШОС и БРИКС.

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