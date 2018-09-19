Пьяный детдомовец до смерти забил селянку в Челябинской области

19 Сент. 13:49 2018-09-19T13:51:42+03:00

Изменить размер текста: A A

15 сентября в поселке Чесма Челябинской области из местного детдома ушел воспитанник. 17-летний парень сдружился с местной жительницей и пошел к ней. Там банкет продолжили еще с одним взрослым собутыльником. Во время застолья вспыхнула ссора.

— Парень до смерти избил женщину. Мужчина не смог его остановить, но вызвал полицию. Подозреваемый задержан, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Во время допроса детдомовец сказал, что не хотел убивать. Поэтому его действия расценили как причинение тяжкого вреда , повлекшего по неосторожности смерть. За это грозит до 15 лет колонии. Руководству детского дома также грозят санкции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.