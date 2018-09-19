2018-09-19T13:51:42+03:00
Происшествия

Пьяный детдомовец до смерти забил селянку в Челябинской области

Ему грозит 15 лет колонии
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

15 сентября в поселке Чесма Челябинской области из местного детдома ушел воспитанник. 17-летний парень сдружился с местной жительницей и пошел к ней. Там банкет продолжили еще с одним взрослым собутыльником. Во время застолья вспыхнула ссора.

— Парень до смерти избил женщину. Мужчина не смог его остановить, но вызвал полицию. Подозреваемый задержан, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Во время допроса детдомовец сказал, что не хотел убивать. Поэтому его действия расценили как причинение тяжкого вреда , повлекшего по неосторожности смерть. За это грозит до 15 лет колонии. Руководству детского дома также грозят санкции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью