2018-09-19T14:05:34+03:00
Общество

Сразу два портрета Моны Лизы украсили улицу Труда в Челябинске

Авторы говорят, что теперь каждый может выбрать Джоконду себе по душе
Андрей АБРАМОВ
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Один портрет более акварельный, а второй - реалистичный. Фото: «Челябинский урбанист»Один портрет более акварельный, а второй - реалистичный. Фото: «Челябинский урбанист»
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Команда проекта «Челябинский урбанист» до холодов спешит украсить как можно больше коммуникационных шкафов в городе. Это ящики с проводами, коими усыпан Челябинск. По улице Труда в районе зоопарка стояли две облупившихся конструкции, которые активисты превратили в арт-объекты.

— Мы нарисовали сразу две вариации на тему портрета Моны Лизы на улице Труда. Чтобы каждый мог выбрать тот образ, который ему нравится больше. Этим проектом мы показываем, что в Челябинске много жителей, которым не все равно, как выглядит их город, — рассказал лидер движения Лев Владов.

Над проектами трудились Дарья Савенкова, Ольга Поротикова, Андрей Фролов и Евгений Климов. Цена одного шкафа — 9 000 руб. Деньги на украшение города присылают челябинцы.

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