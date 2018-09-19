2018-09-19T14:26:48+03:00
Общество

В резиденции губернатора чествовали надежду южноуральского бокса

Первый заместитель главы региона отметил поступательное развитие популярного вида спорта
Ольга АНТОНОВА
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Первый заместитель губернатора Евгений Редин и надежда южноуральского бокса. Фото: gubernator74.ruПервый заместитель губернатора Евгений Редин и надежда южноуральского бокса. Фото: gubernator74.ru
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Первый замгубернатора Евгений Редин встретился с южноуральскими боксерами Всеволодом Шумковым, Ланной Малюганова, Эдмондом Худояном, а также с их тренерами.

— В этом году особенно приятно отметить, что наши спортсмены в разных возрастных и весовых категориях достойно защищают честь России и Челябинской области на международных соревнованиях. Юниорская сборная России, в составе которой выступают двое наших спортсменов, заняла командное первое место на первенстве мира. Тем более приятно, что тренирует эту сборную наш специалист Виктор Фахрутдинов, — подчеркнул первый заместитель губернатора Челябинской области, председатель правления областной федерации бокса Евгений Редин.

Развитие бокса в Челябинской области идет поступательно и очень динамично. На сегодняшний день, количество южноуральцев-членов сборной страны и ее ближайшего резерва, наибольшее за новейшую историю региона.

Всеволод Шумков занял 2 место на первенстве мира среди юниоров 17-18 лет в весовой категории 56 кг.

Ланна Малюганова - 3 место на первенстве мира среди юниорок 17-18 лет в весовой категории 64 кг.

Эдмонд Худоян (весовая категории 49 кг) - 1 место VIII Чемпионата мира по боксу среди студентов, состоявшегося в Элисте (Калмыкия). Эдмонд выполнил норматив мастера спорта международного класса.

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