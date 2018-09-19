Два десятка больничных листов признали фальшивками на Южном Урале
С начала этого года эксперты проверили больше 350 тысяч больничных листов. Искали нарушения в основаниях выдачи и по срокам продления. Около тысячи документов оказались с ошибками, 21 больничный — поддельный, сообщает пресс-служба Челябинского отделения ФСС.
— Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, количество подделок сократилось почти в три раза. За девять месяцев 2017 года мы обнаружили 59 фальшивых листков, — замечают в пресс-службе.
Фальшивок стало меньше, в том числе и потому, что в обиход ввели электронные документы. Электронный листок нетрудоспособности нельзя подделать, испортить или потерять, поэтому он все более популярен у южноуральцев.
Электронный листок сейчас выдают около половины медицинских учреждений Челябинской области. А всего за год южноуральцы берут около миллиона больничных листов.
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