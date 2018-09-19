Волна ОРВИ и пневмонии накрыла Южный Урал
Роспотребнадзор по Челябинской области заявляет о резком росте количества заболевших ОРВИ и пневмонией. Такие диагнозы всего за неделю поставлены двадцати тысячам человек.
— Самый большой скачок произошел среди школьников — рост почти в два раза. Также много заболевших среди детей от трех до шести лет. Но эпидпорог не превышен, — говорят в ведомстве.
По области, в основном, циркулируют аденовирусы, парагрипп, риновирусная инфекция. Серьезным осложнением любой простуды, если вы переносите недомогание на ногах, может стать пневмония. Если в летние месяцы медики отмечают 80-90 случаев пневмонии в неделю, то сейчас эта цифра выросла до 140.
От развития осложнений после простуды хорошо защищают прививки от гриппа. Поставить их в поликлинике по месту жительства сегодня могут бесплатно все дети до 18 лета, а также пенсионеры, беременные и те, кто имеет хронические болезни. Для этого нужно обратиться к своему педиатру и терапевту.
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