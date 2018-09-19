Две фуры разорвали «Мерседес» на трассе в Челябинской области
Авария на трассе М5 в Челябинской области 19 сентября. Неподалеку от Усть-Катава столкнулись два большегруза IVECO и Hyundai, а затем зацепили Mercedes. Иномарку раскурочило на части и она выгорела.
Как часто бывает в таких авариях, водители фур не пострадали. В легковушке ехали пятеро. Трое умерли моментально — водитель и два пассажира. За жизнь уцелевших сейчас борются врачи.
— От удара 20-летняя девушка с трехлетним ребенком вылетели из машины. У них травмированы головы. Сейчас обстоятельства аварии устанавливает полиция, — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
Обновление: Авария произошла в Салаватском районе Башкрии на 1613 км автодороги Самара - Уфа - Челябинск.
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место столкновения 3-х авто в Салаватском районе Башкортостана 19 сентября.