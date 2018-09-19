Шахта обрушилась в Челябинской области

19 Сент. 17:05 2018-09-19T17:07:14+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП зафиксировали в 17.55 19 сентября. В Пластовском районе обрушилась действующая шахта. Известно, что в ней добывают золотую руду и принадлежит она ОАО «Южуралзолото ГК».

Сейчас к шахте стянули несколько отрядов горноспасателей — более 20 человек.

— Обстоятельства и причина обрушения устанавливаются, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пока неизвестно, были ли под землей рабочие и пострадал ли кто-нибудь. «Комсомольская правда» — Челябинск» следит за развитием ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.