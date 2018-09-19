Шахта обрушилась в Челябинской области
ЧП зафиксировали в 17.55 19 сентября. В Пластовском районе обрушилась действующая шахта. Известно, что в ней добывают золотую руду и принадлежит она ОАО «Южуралзолото ГК».
Сейчас к шахте стянули несколько отрядов горноспасателей — более 20 человек.
— Обстоятельства и причина обрушения устанавливаются, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Пока неизвестно, были ли под землей рабочие и пострадал ли кто-нибудь. «Комсомольская правда» — Челябинск» следит за развитием ситуации.
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