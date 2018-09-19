Один шахтер погиб при обрушении породы на шахте в Челябинской области
19 сентября в Пластовском районе обрушилась порода в золотодобывающей шахте. Погиб один сотрудник. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Вызов в службу спасения пришел около шести часов вечера. На глубине 800 метров рухнула порода. Камни пришибли одного старателя. Буквально в паре метров находился его коллега, который не пострадал.
Сейчас горноспасатели разбирают завалы. Работают 20 человек и три единицы техники. Обстоятельства и причина обрушения устанавливаются.
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