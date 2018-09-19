2018-09-19T17:54:48+03:00
Происшествия

Один шахтер погиб при обрушении породы на шахте в Челябинской области

Рядом с ним был коллега, который чудом уцелел
Андрей АБРАМОВ
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В шахте, где произошло обрушение, добывают золото. Фото: Алексей БУЛАТОВВ шахте, где произошло обрушение, добывают золото. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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19 сентября в Пластовском районе обрушилась порода в золотодобывающей шахте. Погиб один сотрудник. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Вызов в службу спасения пришел около шести часов вечера. На глубине 800 метров рухнула порода. Камни пришибли одного старателя. Буквально в паре метров находился его коллега, который не пострадал.

Сейчас горноспасатели разбирают завалы. Работают 20 человек и три единицы техники. Обстоятельства и причина обрушения устанавливаются.

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