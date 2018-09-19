2018-09-19T19:02:39+03:00
Происшествия

Расследованием гибели рабочего на шахте «Центральная» в Челябинской области займется следственный комитет

Сыщики уже работают на месте ЧП
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
На шахте обрушилась горная порода. Фото: Алексей БУЛАТОВНа шахте обрушилась горная порода. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Следственный комитет начал проверку после трагического инцидента на шахте «Центральная» в Пластовском районе. Вечером 19 сентября во время рабочей смены обвалилась порода. Камнями засыпало шахтера. Мужчина погиб.

— Проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники контролирующих органов, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверки на контроле руководителя следственного управления. Известно, что рядом с погибшим в момент обрушения породы был напарник. Он чудом уцелел. Завалы разбирают десятки горноспасателей. Кстати, это не первый за последнее время инцидент в шахте «Центральная». В забое идет разработка золотого месторождения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью