Расследованием гибели рабочего на шахте «Центральная» в Челябинской области займется следственный комитет

19 Сент. 19:02 2018-09-19T19:02:39+03:00

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Следственный комитет начал проверку после трагического инцидента на шахте «Центральная» в Пластовском районе. Вечером 19 сентября во время рабочей смены обвалилась порода. Камнями засыпало шахтера. Мужчина погиб.

— Проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники контролирующих органов, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверки на контроле руководителя следственного управления. Известно, что рядом с погибшим в момент обрушения породы был напарник. Он чудом уцелел. Завалы разбирают десятки горноспасателей. Кстати, это не первый за последнее время инцидент в шахте «Центральная». В забое идет разработка золотого месторождения.

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