В Челябинской области уличные торговцы перегородили тротуары

20 Сент. 04:52 2018-09-20T04:52:10+03:00

Пешеходы жалуются: «Не пройти, а они даже не подвинутся!»

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Житель Миасса Антон Кондратьев выложил в соцсети фото с подписью «Научиться бы прыгать через людей»! На снимке — торговцы всякой всячиной, которые расположились прямо посреди тротуара. Стихийный рынок просто перегородил пешеходам дорогу. И это безобразие прямо в центре города!

— Да... каждый день об этом думаю, когда с коляской гуляю там! Пока с перекрестка поднимешься, с ума сойти можно! — прокомментировала местная жительница Наталья Бурмистрова.

Люди пишут, что не раз просили продавцов подвинуться, но те не реагируют. Начнешь снимать — отходят от товара, как-будто это не их.

— Их уже полиция предупреждала. Даже плакат на дом вешали, чтобы не устраивали тут рынок. Но они снова за свое. Бесполезно, — написал Ян Шульц.

Быть может, помогут штрафы?

Стихийные рынки в Челябинске. Фото: группа "Типичный Челябинск" в 2ВК".

Впрочем, в Челябинске ситуация не лучше. Фото уличной торговли выложили вы в группе «Типичный Челябинск» в «ВКонтакте» с подписью «Девяностые возвращаются. Перекрестки Челябинска теперь выглядят так».

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