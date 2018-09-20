В Челябинской области автовладельцу, припарковавшемуся на газоне, пришлось ремонтировать машину
Житель Миасса описал в соцсети случай преступления и мгновенного наказания. С его слов, автомобилист заехал на газон, а в траве оказалась железная труба. Очевидец сфотографировал нерадивого автовладельца и выложил в Интернет с подписью «Сам себя наказал!»
— Жалко машинку, конечно, но карма сработала мгновенно, — прокомментировала Любовь Кобелева.
Пользователи соцсети единогласно решили: каждому газону — по железной трубе. Чтобы не повадно было.
Кстати, парковка на газонах — одна из самых популярных тем в локальных интернет-пабликах Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.