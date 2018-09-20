2018-09-20T04:53:15+03:00
Общество

В Челябинской области автовладельцу, припарковавшемуся на газоне, пришлось ремонтировать машину

Вот как работает карма
Ирина КАРЕЛИНА
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Припарковался на газоне - поломал машину. Фото: vk.com/inzidentmiassПрипарковался на газоне - поломал машину. Фото: vk.com/inzidentmiass
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Житель Миасса описал в соцсети случай преступления и мгновенного наказания. С его слов, автомобилист заехал на газон, а в траве оказалась железная труба. Очевидец сфотографировал нерадивого автовладельца и выложил в Интернет с подписью «Сам себя наказал!»

— Жалко машинку, конечно, но карма сработала мгновенно, — прокомментировала Любовь Кобелева.

Пользователи соцсети единогласно решили: каждому газону — по железной трубе. Чтобы не повадно было.

Кстати, парковка на газонах — одна из самых популярных тем в локальных интернет-пабликах Челябинской области.

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