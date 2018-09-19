«Трактор» снова крупно проиграл, на этот раз «Спартаку»
Первый период закончился с «сухим» счетом 2:0 в пользу москвичей. Во втором картина не изменилась. В ворота челябинцев влетело еще четыре безответные шайбы. Правда, часть из них «Трактор» получил, играя в меньшинстве.
В конце третьего периода лучший бомбардир челябинцев Игорь Полыгалов отыграл одну шайбу. Счет 6:1 в пользу хозяев сохранился до конца матча.
Напомним, это уже второй подряд крупный проигрыш «Трактора» в этой выездной серии сезона 2018-2019 в регулярном чемпионате КХЛ. Пару дней назад в Хельсинки черно-белые «всухую» проиграли местному «Йокериту» 0:8.
«Трактор» после семи туров с пятью очками опустился на 11 место турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
21 сентября черно-белые завершают гостевую серию матчем с ХК «Сочи». А 24 сентября новая домашняя серия и первая игра с уфимским «Салаватом Юлаевым».
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