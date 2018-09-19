2018-09-19T22:03:15+03:00
Спорт

«Трактор» снова крупно проиграл, на этот раз «Спартаку»

Второй гостевой проигрыш после провала в Хельсинки пришелся на сегодняшний матч с «красно-белыми»
Алексей МИКУШИН
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«Трактор» последнее время не в лучшей форме.«Трактор» последнее время не в лучшей форме.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Первый период закончился с «сухим» счетом 2:0 в пользу москвичей. Во втором картина не изменилась. В ворота челябинцев влетело еще четыре безответные шайбы. Правда, часть из них «Трактор» получил, играя в меньшинстве.

В конце третьего периода лучший бомбардир челябинцев Игорь Полыгалов отыграл одну шайбу. Счет 6:1 в пользу хозяев сохранился до конца матча.

Напомним, это уже второй подряд крупный проигрыш «Трактора» в этой выездной серии сезона 2018-2019 в регулярном чемпионате КХЛ. Пару дней назад в Хельсинки черно-белые «всухую» проиграли местному «Йокериту» 0:8.

«Трактор» после семи туров с пятью очками опустился на 11 место турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

21 сентября черно-белые завершают гостевую серию матчем с ХК «Сочи». А 24 сентября новая домашняя серия и первая игра с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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