Министр культуры Челябинской области завел персональную рубрику в телепрограмме

20 Сент. 06:16 2018-09-20T06:16:50+03:00

Теперь он будет выступать еще и в роли телеведущего

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В четверг, 20 сентября, министр культуры Челябинской области впервые выйдет в телеэфир в качестве ведущего собственной рубрики, сообщает пресс-секретарь министерства Виктория Олиферчук. Рубрика «Культурный министр» появилась в сетке программы «Наше утро» на Первом областном канале.

Сейчас на Южном Урале проводится много интересных и разнообразных культурных мероприятий. Но не всегда о них узнают все, кто хотел бы там побывать.

— Я рад, что, наконец, получил встречное предложение от областного канала. Тем более, в преддверии Года театра, объявленного президентом, — говорит сам министр.

Алексей Бетехтин планирует выходить в эфир еженедельно.

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