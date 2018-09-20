Министр культуры Челябинской области завел персональную рубрику в телепрограмме
В четверг, 20 сентября, министр культуры Челябинской области впервые выйдет в телеэфир в качестве ведущего собственной рубрики, сообщает пресс-секретарь министерства Виктория Олиферчук. Рубрика «Культурный министр» появилась в сетке программы «Наше утро» на Первом областном канале.
Сейчас на Южном Урале проводится много интересных и разнообразных культурных мероприятий. Но не всегда о них узнают все, кто хотел бы там побывать.
— Я рад, что, наконец, получил встречное предложение от областного канала. Тем более, в преддверии Года театра, объявленного президентом, — говорит сам министр.
Алексей Бетехтин планирует выходить в эфир еженедельно.
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