На окраине Челябинска перевернулась иномарка с ребенком
Авария произошла еще в среду, 19 сентября. Так как никто из участников серьезно не пострадал. Снимки с места событий порталу 74.ru предоставил один из читателей.
По словам очевидцев, на перекрестке Столыпина и Новоградского проспекта остановились автобус № 77 и Mitsubishi. Из-за маршрутки женщина, сидевшая в иномарке, не увидела идущую сборку Nexia и, выехав на перекресток, подставила себя под удар.
От удара Mitsubishi, в салоне которой сидел ребенок, перевернулась. Однако никто серьезно не пострадал.
— Наши сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
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