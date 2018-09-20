На окраине Челябинска перевернулась иномарка с ребенком

20 Сент. 07:05 2018-09-20T10:34:29+03:00

На этот раз, к счастью, обошлось без жертв

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Авария произошла еще в среду, 19 сентября. Так как никто из участников серьезно не пострадал. Снимки с места событий порталу 74.ru предоставил один из читателей.

По словам очевидцев, на перекрестке Столыпина и Новоградского проспекта остановились автобус № 77 и Mitsubishi. Из-за маршрутки женщина, сидевшая в иномарке, не увидела идущую сборку Nexia и, выехав на перекресток, подставила себя под удар.

От удара Mitsubishi, в салоне которой сидел ребенок, перевернулась. Однако никто серьезно не пострадал.

— Наши сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

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