После закрытия городской свалки мусор из Челябинска нелегально закапывают в карьер

20 Сент. 08:07 2018-09-20T08:07:10+03:00

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Старосмолинский карьер неподалеку от поселка Федоровка в Советском районе принял на себя бремя челябинской свалки. После закрытия старой площадки для сбора мусора сюда нелегально везут отходы из дворов и со строек. На днях на месте побывала комиссия Общероссийского народного фронта.

— На карьере активно ведется добыча горных масс, скальные породы вывозятся, в ямы засыпается мусор и сверху это месиво присыпается землей, — замечает пресс-служба ОНФ. — Видно, что разгрузку здесь произвели порядка 200 мусоровозов. Сколько тонн еще закопали, неизвестно.

Карьер фактически стал полноценной городской свалкой. Фото: пресс-служба ОНФ в Челябинской области.

— Все это результат бездумной деятельности чиновников, которые не продумали схему работы с мусором после закрытия городской свалки. Территориальная схема обращения с отходами сделана наспех, ее нужно менять. В Челябинске должна вестись сортировка мусора, которая позволит больший объем отходов отправлять на вторичную переработку. Тогда не понадобится уродовать родной край зловонными отвалами, — считает эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Юлия Кудашова.

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