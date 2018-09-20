2018-09-20T08:44:11+03:00
Общество

Гостиницы к саммитам в Челябинске построят к концу 2019 года

Губернатор Борис Дубровский побывал на объектах по ул. Лесопарковая и Васенко
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский регулярно объезжает стройки к саммитам. Фото: gubernator74.ruГубернатор Борис Дубровский регулярно объезжает стройки к саммитам. Фото: gubernator74.ru
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В очередной объезд стройки объектов к саммитам-2020 губернатор проверил, как возводятся гостиницы, в которых разместятся официальные делегации международных событий. Отели строятся по ул. Васенко и ул. Лесопарковой.

Итак, на ул. Лесопарковой, 9а, на базе бывшего профилактория радиозавода «Полет», откроется отель. Собственник намерен привлечь к управлению гостиницей международную сеть Ibis.

В отеле на Лесопарковой появится SPA-комплекс. Помещения здания ждет перепланировка, территорию вокруг — благоустройство.

Вторым пунктом стала стройка по ул. Васенко, 94. Здесь будет гостинично-спортивный комплекс на 72 обычных номера и 10 люксов. Строится каркас здания. Борис Дубровский обсудил с Артуром Никитиным вопросы взаимодействия с Росконгрессом и администрацией Челябинска. Как заверили застройщики, объекты будут готовы к приему гостей международных мероприятий — к концу 2019 года.

Кстати, в регионе для стимулирования бизнеса введена «нулевая» ставку по налогу на имущество для гостиниц «трех, четырех, пяти» звезд. Предпринимателям предоставляются субсидии на строительство и реконструкцию президентских номеров, в расчете по 5 млн руб на номер.

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