2018-09-20T08:50:54+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области прописал у себя 37 иностранцев

И теперь может попасть в тюрьму
Лидия ПЕСКОВА
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Участковые проверяли, живут ли гастарбайтеры по месту прописки. ФОТО: ГУ МВД по Челябинской области.Участковые проверяли, живут ли гастарбайтеры по месту прописки. ФОТО: ГУ МВД по Челябинской области.
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В сентябре участковые области проводили традиционные проверки жилого сектора и обнаружили еще несколько адресов, где владельцы квартир за деньги прописывают иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Больше всех отличился 56-летний житель Магнитогорска. На свои квадратные метры (что это за жилье, правда, не уточняется, однако явно не элитный коттедж) он прописал 37 иностранцев. Естественно, гастарбайтеры там не жили.

А два челябинца из Курчатовского и Тракторозаводского районов прописали к себе 16 гостей из ближнего зарубежья.

— Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на каждого из провинившихся россиян. Закон позволяет упечь южноуральцев за незаконную регистрацию иностранцев в колонию на срок до трех лет, — замечают в пресс-службе ведомства.

Всего за несколько дней оперативно-профилактических мероприятий возбуждено 20 уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев.

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