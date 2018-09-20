Житель Челябинской области прописал у себя 37 иностранцев
В сентябре участковые области проводили традиционные проверки жилого сектора и обнаружили еще несколько адресов, где владельцы квартир за деньги прописывают иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Больше всех отличился 56-летний житель Магнитогорска. На свои квадратные метры (что это за жилье, правда, не уточняется, однако явно не элитный коттедж) он прописал 37 иностранцев. Естественно, гастарбайтеры там не жили.
А два челябинца из Курчатовского и Тракторозаводского районов прописали к себе 16 гостей из ближнего зарубежья.
— Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на каждого из провинившихся россиян. Закон позволяет упечь южноуральцев за незаконную регистрацию иностранцев в колонию на срок до трех лет, — замечают в пресс-службе ведомства.
Всего за несколько дней оперативно-профилактических мероприятий возбуждено 20 уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев.
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