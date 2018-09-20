2018-09-20T08:58:17+03:00
Общество

Чебаркуль получил еще три миллиона на газификацию

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского деньги пойдут на проектирование и строительство сетей в перспективном районе «Южный»
Ольга АНТОНОВА
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Газ в доме - это тепло и комфорт.Газ в доме - это тепло и комфорт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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овая точка на карте Чебаркуля — активно строящийся микрорайон «Южный». Здесь возводятся современные индивидуальные жилые дома, получают участки молодые семьи.

Дотация областного бюджета пойдет как на проектные, так и на строительные работы. Уже 20 сентября администрация Чебаркуля объявит конкурс на проектирование подводящего газопровода к микрорайону «Южный». В микрорайоне идет активное освоение новых земель под строительство. В том числе выделяются участки для молодых семей.

— Программа газификации в 2018 году позволит тысячам южноуральцев улучшить свой быт, поднимет уровень газификации Южного Урала до 71 %. Для граждан наличие голубого топлива — важная составляющая при выборе места жительства. Развитие новых микрорайонов, оборудованных необходимой инфраструктурой повышает их привлекательность, — подчеркнул Дубровский.

Более 300 домов «Южного» подключатся к газу.

Всего в нынешнем году на газификацию Челябинской области направят более 750 млн руб. И

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