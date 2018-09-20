Чебаркуль получил еще три миллиона на газификацию
овая точка на карте Чебаркуля — активно строящийся микрорайон «Южный». Здесь возводятся современные индивидуальные жилые дома, получают участки молодые семьи.
Дотация областного бюджета пойдет как на проектные, так и на строительные работы. Уже 20 сентября администрация Чебаркуля объявит конкурс на проектирование подводящего газопровода к микрорайону «Южный». В микрорайоне идет активное освоение новых земель под строительство. В том числе выделяются участки для молодых семей.
— Программа газификации в 2018 году позволит тысячам южноуральцев улучшить свой быт, поднимет уровень газификации Южного Урала до 71 %. Для граждан наличие голубого топлива — важная составляющая при выборе места жительства. Развитие новых микрорайонов, оборудованных необходимой инфраструктурой повышает их привлекательность, — подчеркнул Дубровский.
Более 300 домов «Южного» подключатся к газу.
Всего в нынешнем году на газификацию Челябинской области направят более 750 млн руб. И