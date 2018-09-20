2018-09-20T09:18:24+03:00
Общество

Два месяца жизни новорожденный из Челябинской области провел под стук стаканов

Прокуратура просит наказать мать за жестокость
Лидия ПЕСКОВА
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Материнский инстинкт в дамочке не проснулся.Материнский инстинкт в дамочке не проснулся.Фото: Иван МАКЕЕВ
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19-летняя горе-мамаша из Коркино предстанет перед судом за жестокое обращение с малолетним сыном, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Женщина совершенно не уделяла внимания своему двухмесячному ребенку. Малыш находился в антисанитарных условиях, в квартире дамочки постоянно выпивали посторонние люди. Пила и мать. У малыша не было спального места и места хранения детской одежды.

— В мае обвиняемая оставила сына без одежды и без присмотра в коляске в коридоре квартиры. Он пролежал там пару часов. Ребенок попал в больницу, но во время лечения его мать самовольно ушла домой, — говорят в прокуратуре.

На женщину завели уголовное дело, ей грозят три года колонии. Дело направлено мировому судье.

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