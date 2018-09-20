Жена чиновника из Челябинской области получала зарплату за работника-невидимку

20 Сент. 09:50 2018-09-20T09:50:29+03:00

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Заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа» осужден за присвоение и растрату казенных денег, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— В 2016 году мужчина принял на работу ведущего инженера, заведомо зная, что трудовые функции он выполнять не будет. При этом обвиняемый дал указание бухгалтеру передавать ему зарплату этого человека — наличными или перечислять на карту своей жены, — говорят в прокуратуре.

За год работы инженер-невидимка опустошил казну предприятия на 173 тыс. рублей. Эти деньги чиновник потратил по своему усмотрению.

Когда дело дошло до суда, виновный чистосердечно раскаялся и вернул всю сумму на предприятие. Тем не менее, Озерский городской суд приговорил его к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Эти деньги пойдут в доход государства.

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