Стальная капля на камне: в национальном парке «Зюраткуль» появилась необычная скульптура

20 Сент. 09:56 2018-09-20T09:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Что такое Зюраткуль? Это синее озеро, глядящее в синее небо, в оправе из скал и хвойного леса. Под магию заповедного уголка в Челябинской области попадаешь сразу и навсегда. Вот и итальянский скульптор Диего Эспозито, профессор престижной миланской академии Брера, один из признанных мэтров современной итальянской скульптуры, теперь пленен озером. Побывав в Зюраткуле, он захотел увековечить магию в камне и.. маталле.

Скульптура Эскпозито — это каменная глыба с вмонтированной каплей стального сплава — магнезита. Огромная капля росы или дождя будто упала на скалу и отражает небо. А может, это само озеро в каменной рамке. Каждый видет свое. Но каждый вариант прекрасен.

Кстати, озеро Зюраткуль попало в ТОП-35 самых красивых мест России (интернет-портал «Интересная планета»). Вместе с Зюраткулем в списке Эльбрус, озеро Байкал, Ленские столбы Якутии, Долина гейзеров Камчатки, Куршская коса в Калининградской области.

Итальянский скулптор Диего Эспозито на берегу Зюраткуля. Фото: группа "Магнезитовец" vc.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06