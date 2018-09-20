2018-09-20T11:55:59+03:00
Общество

В Челябинске автохамы уничтожают еврогазон, устроенный на частные деньги

Они паркуются так, что ломают ограждающие столбики
Ольга АНТОНОВА
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Автохамы снесли один ограждающий столбик и погнули второй. Фото: Данил Девятов.Автохамы снесли один ограждающий столбик и погнули второй. Фото: Данил Девятов.
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В июле горожане ликовали: в Челябинске появился первый цивилизованный газон, разбитый по всем правилам. Его уровень такой, что в дождь земля не льется жидкой грязью на тротуар. Здесь уложена рулонная трава, декоративным камнем отсыпаны приствольные круги деревьев. Глаз радуется! На устройство красоты под окнами своего дома на площади 42 кв м челябинец Данил Девятов потратил 50 тыс руб личных денег. Еще 8,4 тыс руб стоят 12 ограждающих столбиков.

И вот, кажется, живи и любуйся! Но автохамам в Челябинске закон не писан. И чувство такта и уважения к чужому труду у них нет. «Паркуюсь, где хочу!» — стиль их поведения. И плевать они хотели на интересы других.

Паркуясь впритык к ограждающим столбикам, кто-то снес один из них. Еще один погнут. Фото безобразий выложил в сети автор газона Данил Девятов. И вызвал шквал эмоций.

Антон: «Ставьте камеру. Это не должно оставаться безнаказанным».

Ирина «Безобразие, никакого уважения к труду людей!».

Ольга: «Автохамы живут в другом измерении!».

Данил горожан успокоил: у него есть запасные столбики. Но об установке камеры наблюдения решил подумать.

Так газон выглядел в самом начале, когда все было идеально. Фото: Данил Девятов.

Так газон выглядел в самом начале, когда все было идеально. Фото: Данил Девятов.

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