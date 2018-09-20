«Билеты уже в продаже»: прямые авиарейсы из Челябинска на Север и Алтай запустят в конце октября
Из столицы Южного Урала можно будет напрямую долететь до Сибири с 29 октября. Прямые рейсы организует компания «ИрАэро» в рамках федеральной программы субсидируемых авиаперевозок.
— Полеты будут выполняться комфортабельными самолетами CRJ-200, вместимостью 50 пассажиров. Билет на перелет в одну сторону не превысит 5 640 руб., включая налоги и сборы. Билеты уже в продаже, — рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.
Расписание на новые рейсы:
Челябинск — Новый Уренгой
Один рейс в неделю по понедельникам. Вылет из Челябинска в 11:20, прибытие в Челябинск в 16:20.
Челябинск — Белоярский
Один рейс в неделю по вторникам. Вылет из Челябинска в 08:00, прибытие в Челябинск в 11:20.
Челябинск — Горно-Алтайск
Один рейс в неделю по средам. Вылет из Челябинска в 07:15, прибытие в Челябинск в 13:15.
Челябинск — Нижневартовск
Два рейса в неделю. Вылет из Челябинска по вторникам в 12:20, по средам в 14:15. Прибытие в Челябинск по понедельникам в 10:20, по вторникам в 16:00.
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